محرز: سباق الدوري قد يكون سهلا هذا العام

أفادت تقارير صحفية بأن النجم الجزائري، رياض محرز، قال إن فريقه سينافس بقوة على التتويج بلقب الدوري مرة أخرى في الموسم الكروي الوشيك.

وحصد السيتي لقب الدوري في الموسم المنصرم، وحلّ ليفربول في المركز الثاني وتشيلسي في المركز الثالث.

وذكر محرز في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية "نريد حقًا الفوز مرة أخرى عندما يبدأ الموسم".

وأضاف "قد يكون الأمر سهلًا هذا العام، أو يمكن أن نعاني قليلًا".

وتابع "سنبدأ الموسم بنسبة 100% من قوتنا، ونريد إكماله ونحن نتحلى بتلك العقلية".

وأكمل "في اليوم الأخير من الموسم الماضي، ضد أستون فيلا، كنت أفكر فقط، بحق الجحيم، ماذا نفعل هنا؟ نلعب على أرضنا ونخسر 2-0 ضد أستون فيلا!!".

وأتم "في بعض الأحيان، لا تشعر بالرضا في إحدى المباريات، لم أفعل ذلك اليوم، وجاء بعض الأشخاص الآخرين وساعدونا على الفوز، هذا ما يدور حوله فريقنا".