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باريس سان جيرمان يبرم صفقة ثالثة

تاريخ النشر: 26/07/2022 - 19:10

باريس سان جيرمان يبرم صفقة ثالثة
اللاعب الفرنسي نوردي موكيلي (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقد مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الفريق الباريسي في بيان له على موقع "تويتر"، عن تعاقده مع لاعب لايبزيج الألماني، نوردي موكيلي.

ووقع نوردي عقدا لمدة 5 مواسم، على أن ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2027.

وكان البي إس جي قد تعاقد مع فيتينيا لاعب وسط بورتو البرتغالي، كما استعار هوجو إيكيتيكي مهاجم ريمس لمدة موسم مع خيار الشراء في صيف 2023.

وبخلاف هذه الصفقات، قام باريس سان جيرمان بتفعيل بند شراء الظهير الأيسر نونو مينديز هذا الصيف، بعد استعارته من سبورتينغ لشبونة صيف العام الماضي 2021.

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#باريس سان جيرمان
#نوردي موكيلي

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