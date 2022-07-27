برشلونة يتفق على ضم مدافع إشبيلية

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني اقترب من التعاقد مع مدافع إشبيلية، جوليس كوندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأجرى برشلونة مفاوضات مع نظيره إشبيلية خلال الأيام الماضية، من أجل التعاقد مع كوندي بتوصية من المدرب تشافي هيرنانديز.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن برشلونة توصل لاتفاق مع إشبيلية، على ضم كوندي بشكل نهائي.

وأضاف رومانو، أن هناك اتفاق شفهي كامل بين الناديين، وفي انتظار فقط توقيع العقود.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن برشلونة أنهى اتفاقه مع كوندي، على تفاصيل عقده مع البارسا.

يذكر أن كوندي كان قريبا من الانتقال لصفوف تشيلسي، قبل تدخل برشلونة في الصفقة، والحصول على موافقة اللاعب.

وكان برشلونة قد تعاقد مع الرباعي فرانك كيسي وأندرياس كريستينسن ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.