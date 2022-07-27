لعبة الغولف وقواعدها

مع أن "Urban Dictionary" يعرف لعبة الغولف على الإنترنت بأنها دخول صفحة ويكيبيديا لا على التعيين ومحاولة الوصول إلى صفحة معينة عبر الروابط الموجودة داخل صفحات الويكيبيديا فقط أي دون استخدام مربع البحث فالغولف في الحقيقة شيء آخر تماما.

رياضة الغولف واحدة من الرياضات التي يتم لعبها بواسطة مضرب وكرة حيث يستخدم اللاعبون أكثر من نوع من المضارب لإدخال الكرة في حفر موجودة في أماكن محددة من الملعب عبر أقل عدد ممكن من الضربات. وعلى عكس معظم الألعاب الرياضية التي تعتمد على الكرة والمضرب، فإن الغولف لا يتم لعبه في منطقة محددة أو ملعب بالمعنى المعتاد للكلمة، وفوق ذلك يعتبر التعامل والتأقلم مع تضاريس وطبيعة الملعب أحد الأمور المهمة للنجاح في هذه اللعبة.

أصل لعبة الغولف تاريخيا

يعود اختراع لعبة الغولف تاريخيا إلى الاسكتلنديين في القرن الخامس عشر إلا أن جذور اللعبة السابقة لذلك غير واضحة المعالم. مع ذلك يرجح بعض المؤرخين أن أصل الغولف هو اللعبة الرومانية المعروفة باسم باجانيكا التي اعتاد اللاعبون فيها ضرب كرة جلدية محشية بواسطة عصاة معقوفة. انتشرت هذه اللعبة عبر قارة أوروبا مع المد الروماني فيها ومنها تحولت إلى ما نعرفه اليوم بلعبة الغولف.

يرجح مؤرخون آخرون أن أصل اللعبة صيني ويعود إلى لعبة "ضرب الكرة" التي كانت رائجة في الصين خلال الفترة بين القرن الثامن والرابع عشر. حيث يظهر في أحد الكتب الصينية التاريخية رسم لأحد أفراد البلاط وهو يؤرجح عصاة مشابهة لعصا الغولف بهدف ضرب كرة صغيرة لتحط في حفرة في الأرض. ويعتقد هؤلاء المؤرخون أن لعبة الغولف انتقلت من الصين إلى أوروبا خلال العصور الوسطى.

ملعب الغولف

يحتوي ملعب الغولف إما على 9 أو 18 حفرة وعلى منطقة للبدء باللعب وتسمى بالإنجليزية Tee Box نسبة إلى الأداة الصغيرة التي ترتكز عليها الكرة في بداية اللعبة واسمها بالإنجليزية Tee وتصنع عادة من الخشب ولكن يمكن صنعها من أي مادة أخرى بما في ذلك البلاستيك أو المعدن. وتتدرج صعوبة تضاريس ملعب الغولف حتى يتمكن اللاعب من إدخال الكرة في الحفرة التي عادة ما تحوي علبة أو فنجانا ينتصب فوقه علم للدلالة على موقع الحفرة.

كيف يتم لعب الغولف

يمكن أن يشترك في لعبة الغولف أي عدد من اللاعبين إلا أن العادة جرت أن يقتصر عدد اللاعبين في المباراة على 1-4 لاعبين.

تبدأ اللعبة بأرجحة العصا أو المضرب من منطقة البدء باتجاه الحفر حسب ترتيب معين يحدده الملعب مسبقا.

يتم إدخال الكرة في كل حفرة مرة واحدة من قبل كل لاعب ثم يتم الانتقال إلى الحفرة التالية حتى إنهاء الحفر الـ18 أو الـ9 مرتين.

عادة ما تستغرق مباراة الغولف الاعتيادية التي تقام على 19 حفرة حوالي 4 ساعات.

تبدأ اللعبة عندما يضرب اللاعب الكرة من منطقة البدء (The Tee Box) بعد وضعها على القطعة الصغيرة المسماة Tee التي مهمتها أن ترفع الكرة عن الأرض قليلا ليسهل ضربها بالعصا أو المضرب.

من المسموح ولكن ليس من الواجب أو الضروري استخدام هذه القطعة لأول ضربة لكل حفرة.

عادة ما تكون الضربة الأولى في المباراة طويلة بهدف تقليص عدد مرات الضرب ويستخدم لهذه الغاية مضرب طويل خشبي وله رأس ضخم ويدعى Driver.

بالنسبة للضربات التالية والتي عادة ما تكون أقصر من الأولى فيستخدم فيها مضارب أقصر وذات أرقام أعلى ويمكن أن تكون معدنية.

من الشائع أن يكون هناك عقبات ومساحات طويلة تعلق فيها الكرة وتؤخر وصولها إلى الحفرة ما يتطلب عددا أكبر من الضربات. كما أن هناك عقبات تستدعي ضربات قصيرة بهدف تغيير المسار لتفادي هذه العقبات مثل برك الماء والينابيع أو ما يسمى بالفخاخ الرملية.

في بعض المباريات من الممكن للاعب أن يضرب الكرة عددا لا نهائيا من المرات حتى يتمكن من إدخالها في الحفرة.

في بعض المباريات الأخرى يمكن للاعب أن "يسلّم الحفرة" عندما يكون من المستحيل حسابيا الفوز بها بعد تمكن الخصم من إدخال الكرة في الحفرة باكرا.

يمكن أيضا في بعض الحالات "تسليم الحفرة" عندما يتجاوز عدد ضربات اللاعب العدد الوسطي أو المخصص للحفرة بثلاث ضرات.

تساعد القاعدتان السابقتان على تقليص وقت اللعب وتفادي الإحباط والإصابات التي يمكن أن تحدث للاعبين نتيجة التوتر والإجهاد.

يمكن أن تكون مساحة ملعب الغولف شاسعة حيث تبلغ في بعض الأحيان بين نقطة البدء والحفرة الثامنة عشر 6.4 كم.

يمكن أو يقوم اللاعبون بقطع مسافة أكبر من المسافة بين منطقة البدء والحفرة الأخيرة خلال ضرباتهم للكرة وتغييرات المسار وعبور العقبات وغيرها.

يحمل اللاعبون حقائب الغولف الكبيرة التي تحوي مضاربهم التي يستخدمونها خلال اللعب على أكتافهم أو يستخدمون حقائب الغولف ذات العجلات أو يستعينون بشخص ليقوم بهذه المهمة بشكل مأجور.

يطلق على الشخص الذي يحمل حقيبة الغولف للاعب اسم Caddy ومن المسموح له أن يعطي اللاعب بعض النصائح إلا أن وجوده غير مسموح في كل الدوريات والمباريات.

تستخدم عربات الغولف الكهربائية لتقليل الإجهاد وتقليص وقت المباريات ولإتاحة اللعب للأشخاص الذين قد لا يتمكنون من المشي لمسافات كبيرة.

قواعد العقوبات في لعبة الغولف

عادة ما يتم إضافة ضربتين لعدد الضربات التي يقوم بها اللاعب لإدخال الكرة وتعتبر هذه العقوبة الأساسية في لعبة الغولف. كما توجد عقوبة الإقصاء من اللعبة عند تكرار المخالفة أو عند القيام بمخالفات كبيرة. ومن العقوبات في لعبة الغولف نذكر: