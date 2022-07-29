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ماذا قال رئيس برشلونة عن إمكانية عودة ميسي؟

تاريخ النشر: 29/07/2022 - 20:13

ماذا قال رئيس برشلونة عن إمكانية عودة ميسي؟
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن رئيس برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، أبدى رغبته في عودة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى الفريق.

وذكر لابورتا في تصريحات صحافية "أشعر بأنني مدين لميسي، أتمنى تواجده مع برشلونة في نهاية مسيرته، مع تصفيق حار له في كل ملعب، أعتقد أنه يمكننا تحقيق ذلك".

وشدد على أن "هذا هو طموحنا، ونيتي مع ليونيل ميسي واضحة".

ورحل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، الصيف الماضي، بعد فشل إدارة برشلونة في تمديد عقده، نظرا للأزمة المالية التي عاشها الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد ميسي مع الفريق الباريسي في صيف 2023، حيث يرغب المدرب تشافي في استقدامه قبل انطلاق موسم 2023-2024، وفقا لتقارير صحفية.

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#خوان لابورتا
#ليونيل ميسي
#برشلونة

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