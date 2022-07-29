مانشستر سيتي يقترب من إبرام صفقته الخامسة

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي اقترب من إبرام صفقة جديدة من برايتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية، فإن المان سيتي اتفق مع برايتون على ضم لاعب برشلونة السابق، مارك كوكوريا، مقابل 36 مليون يورو.

وتأتي صفقة مارك كوكوريا بعد رحيل الظهير الأوكراني أوليكسندر زينتشينكو صوب آرسنال قبل عدة أيام.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في وقت سابق بأن برايتون طلب الحصول على 60 مليون يورو نظير بيع اللاعب الإسباني، لكن السيتي رفض دفع هذا المبلغ.

وشهدت الساعات الماضية تقدما في المفاوضات قبل أن يتوصل الطرفان لصيغة اتفاق بشأن انتقال كوكوريا إلى السيتزنز.

وحال إتمام الصفقة، فإن كوكوريا سيصبح خامس صفقات السيتي هذا الصيف بعد إيرلينغ اهلاند، كالفين فيليبس، جوليان ألفاريز وستيفان أورتيجا.