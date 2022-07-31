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فيرنر في طريقه للرحيل عن تشيلسي

تاريخ النشر: 31/07/2022 - 18:40

فيرنر في طريقه للرحيل عن تشيلسي
اللاعب الألماني تيمو فيرنر (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب، تيمو فيرنر، في طريقه للرحيل عن صفوف فريقه تشيلسي الإنجليزي لصالح العودة إلى لايبزيج الألماني.

وسعى فيرنر لتقديم كل ما بوسعه منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج، في صفقة قدرت بـ47.5 مليون جنيه إسترليني.

وأحرز فيرنر 23 هدفا في 89 مباراة خاضها مع تشيلسي، علمًا أنه شارك في 15 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وهو حريص على الحصول على مزيد من الوقت في الملعب، قبل حملة ألمانيا في كأس العالم 2022.

ووفقا لصحيفة "بيلد"، فإن لايبزيج يعمل الآن على إنجاز اتفاقية مع تشيلسي، ويستكشف إمكانية ضم فيرنر على سبيل الإعارة مع خيار الشراء لاحقا.

وأضافت أن فيرنر مستعد للعودة إلى لايبزيج وسيقبل خفضا بنسبة 50% من أجره، من أجل المساعدة في دفع هذه الخطوة.

ويتقاضى فيرنر حاليا 275 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، علمًا أنه يجذب أيضا اهتمام يوفنتوس الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

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#تيمو فيرنر
#تشيلسي
#لايبزيج

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