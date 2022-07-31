مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي يستهدف التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني، الذي يحظى باهتمام ليفربول أيضا.

وحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مانشستر يونايتد يبدو مستعدا لتقديم عرض للجناح الإسباني، ماركو أسينسيو.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أسينسيو مع الفريق الملكي العام القادم، وسيحرص الأخير على بيعه رفضا منه للرضوخ لمطالب اللاعب المتزايدة حول الحصور على أجر مرتفع خلال مناقشات العقد الجديد.

مع ذلك، فإن ريال مدريد ما زال يريد 34 مليون جنيه إسترليني نظير التخلي عن أسينسيو، الذي أقال مؤخرا وكيل أعماله.

وشارك أسينسيو في تحضيرات الموسم تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي في الولايات المتحدة، وسجل هدفا الليلة الماضية في شباك يوفنتوس الإيطالي (2-0).