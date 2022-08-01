برشلونة يبرم صفقته السادسة هذا الصيف

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني تعاقد بشكل رسمي مع المدافع الفرنسي، جوليس كوندي، قادما من إشبيلية.

ووقع كوندي اليوم، الإثنين، على عقد انضمامه إلى "كامب نو"، على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير قبل أن يرتدي قميص الفريق الكاتالوني لأول مرة.

ويمتد عقد كوندي مع برشلونة لمدة 5 مواسم، حيث يتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو.

وبلغت قيمة الصفقة نحو 50 مليون يورو، نظير انتقال اللاعب الفرنسي من إشبيلية إلى برشلونة، مع مبلغ يتراوح بين 5 و10 ملايين يورو كمتغيرات.

وأصبح كوندي سادس صفقة لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد كل من كيسي وكريستينسن ورافينيا وديمبلي وليفاندوفسكي.