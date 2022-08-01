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بوغبا يجبر يوفنتوس على ضم لاعب جديد

تاريخ النشر: 01/08/2022 - 17:44

بوغبا يجبر يوفنتوس على ضم لاعب جديد
النجم الفرنسي بول بوغبا (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن النجم الفرنسي، بول بوغبا، وضع فريقه يوفنتوس الإيطالي أمام إبرام صفقة معقدة لتعزيز خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعرض بوغبا لإصابة في الركبة ستجبره على الغياب عن الملاعب حتى 2023، كما أصيب ويستون ماكيني بخلع في الكتف، وسيبتعد عن المباريات لمدة شهر على الأقل.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن اليوفي عاد لمحاولات ضم لاعب لاتسيو، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش.

ولفتت الصحيفة إلى أن يوفنتوس أجرى مفاوضات إيجابية مع ماتيجا كييمان وكيل اللاعب، لكن تبقى الأزمة لدى إدارة لاتسيو التي ترفض خفض سعر الصفقة عن 60 مليون يورو.

وأضافت أن الفرصة الوحيدة لضم ميلينكوفيتش هذا الصيف، تتمثل في بيع ثنائي يوفنتوس آرثر ميلو وأدريان رابيو.

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#بول بوغبا
#يوفنتوس
#سيرجي ميلينكوفيتش

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