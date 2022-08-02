برشلونة يقترب من ضم مدافع تشيلسي

أفادت تقارير صحفية بأن فريق برشلونة الإسباني اقترب من التعاقد مع مدافع تشيلسي الإنجليزي، ماركوس ألونسو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى برشلونة إلى ضم ألونسو هذا الصيف، نظرًا لعدم وجود بديل مناسب لمواطنه الإسباني جوردي ألبا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دخول تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات مؤخرا لضم لاعب برايتون، مارك كوكوريلا، يفتح الباب أمام ألونسو للرحيل إلى برشلونة.

ودخل تشيلسي في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع برايتون، لخطف كوكوريلا قبل مانشستر سيتي، علمًا بأن الأخير أتم اتفاقه مع اللاعب، دون وصول لاتفاق مع ناديه حول القيمة المالية حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن توماس توخيل، مدرب البلوز، لا يمانع رحيل ألونسو، الذي يتبقى موسم واحد فقط في عقده، لكن بشرط التعاقد مع بديل.

وخسر تشيلسي خدمات ثنائي دفاعه أندرياس كريستينسن وأنطونيو روديغر، اللذين رحلا إلى برشلونة وريال مدريد على الترتيب، بعد انتهاء عقديهما.