كريستيانو يصر على حسم مستقبله خلال أيام

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، يسعى إلى حسم مستقبله مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل باكورة مباريات الفريق في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كريستيانو مع اليونايتد في الصيف القادم، وهو يتضمن إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وأفادت تقارير سابقة بأن كريستيانو يبحث عن فريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الكروي الجديد.

وحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كريستيانو يصر على حسم مستقبله قبل المباراة الأولى لفريقه والتي ستكون أمام برايتون يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفتت الصحيفة إلى أن كريستيانو يعمل بقوة لإيجاد فريق جديد قبل الموعد، لكن يبدو أنه سيضطر لبدء الموسم ضمن صفوف "الشياطين الحمر".

ويغيب كريستيانو عن معظم فترة الإعداد مع اليونايتد، لكنه شارك في جزء من مباراة رايو فايكانو الودية، وأثار الجدل بمغادرة الملعب بمفرده قبل أن تنتهي المباراة.

وأكدت "ديلي ميل" أن كريستيانو تواجد بشكل طبيعي اليوم في مقر تدريبات مانشستر يونايتد.