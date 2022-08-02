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يوفنتوس يخطط لتدعيم هجومه بصفقة مجانية

تاريخ النشر: 02/08/2022 - 16:25

يوفنتوس يخطط لتدعيم هجومه بصفقة مجانية
اللاعب البلجيكي درايس ميرتينز (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن يوفنتوس الإيطالي يستهدف ضم لاعب سابق في صفوف نابولي في صفقة مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات اللاعب البلجيكي، درايس ميرتينز، من دون فريق بعد انتهاء عقده مع نابولي، وهو يرفض كل عروض التجديد.

وحسب ما نقلت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع ميرتينز من خلال صفقة مجانية، من أجل تدعيم هجومه.

ويعاني يوفنتوس هجوميًا بشدة من قلة اللاعبين المتاحين، بسبب رحيل باولو ديبالا وألفارو موراتا وفيدريكو برنارديسكي، بالإضافة إلى إصابة فيدريكو كييزا وكايو جورج.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى وجود خيارات أخرى في ميركاتو يوفنتوس، مثل لويس موريل (أتالانتا) وأنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد) وفيليب كوستيتش (آينتراخت فرانكفورت).

وذكرت "لاجازيتا ديللو سبورت" أن ميرتينز لن يرفض فكرة اللعب مع يوفنتوس، لأن الأخير سيسمح له بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا ويمنحه راتبًا كبيرًا (5 ملايين يورو سنويًا).

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#يوفنتوس
#درايس ميرتينز

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