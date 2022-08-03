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تشيلسي يقترب من ضم كوكوريلا

تاريخ النشر: 03/08/2022 - 16:41

تشيلسي يقترب من ضم كوكوريلا
اللاعب الإسباني مارك كوكوريلا (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن تشيلسي الإنجليزي اقترب من التعاقد مع مدافع برايتون، مارك كوكوريلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستهدف "البلوز" الحصول على خدمات كوكوريلا هذا الصيف لتعزيز دفاعه، خصوصًا وأن اللاعب يجيد في مركزي المدافع المركزي والظهير الأيسر.

وقال خبير الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، إن تشيلسي عرض أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني على برايتون لضم كوكوريلا، في انتظار قرار فريقه.

وأشار إلى أن تشيلسي أنهى الشروط الشخصية مع اللاعب، صباح أمس الثلاثاء.

وتابع أن كوكوريلا يريد الانضمام إلى تشيلسي قريبا، وستستمر المحادثات في وقت لاحق اليوم.

وكان كوكوريلا قد انضم إلى صفوف برايتون في صيف 2021، قادما من خيتافي مقابل 18 مليون يورو، وشارك مع الفريق في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي وأحرز هدفا وحيدا وقام بصناعة آخر.

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#تشيلسي
#مارك كوكوريلا

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