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6 فرق بارزة تتنافس على ضم هالاند الجديد

تاريخ النشر: 03/08/2022 - 09:47

6 فرق بارزة تتنافس على ضم هالاند الجديد
اللاعب السلوفيني بنجامين سيسكو (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن 6 فرق أوروبية بارزة تتنافس على صفقة هجومية من الدوري النمساوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولفتت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن فرق باريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وليفربول وتشيلسي تتصارع على ضم مهاجم سالزبورغ النمساوي، بنجامين سيسكو.

وتابعت أن سيسكو (19 عاما) لفت أنظار ليفربول، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين يوم 27 تموز/يوليو الماضي.

وقالت الصحيفة، إن سيسكو يصنف بأنه "هالاند الجديد" لطوله الفارع 191 سم وقدراته التهديفية.

وأوضحت في ختام تقريرها، أن تعاقد سيسكو يمتد حتى صيف 2026، وتقدر قيمته السوقية بين 10 إلى 12 مليون يورو، ولكنها قابلة للزيادة في المستقبل.

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#باريس سان جيرمان
#ليفربول
#برشلونة
#ريال مدريد
#تشيلسي
#أتلتيكو مدريد
#بنجامين سيسكو

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