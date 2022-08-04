بطولة فرنسا: غالتييه يعلن انضمام سانشيس الوشيك ويأمل بتعاقدات إضافية

أعلن المدرب الجديد لباريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، بأن انتقال لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس، إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية بات وشيكا جدا، مؤكدا وصوله بعد ظهر اليوم الخميس، تمهيدا لتوقيع عقد انتقاله.

وأشار إلى أنه يأمل بإضافة ثلاثة لاعبين جدد إضافيين، من الآن وحتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية مطلع الشهر المقبل.

وقال غالتييه في مؤتمر صحافي قبل يومين من مباراة فريقه الرسمية الأولى بإشرافه في الدوري الفرنسي ضد كليرمون: "نأمل في الحصول على ثلاثة لاعبين إضافيين"، مشيرا إلى "صعوبات في سوق الانتقالات. الرئيس (ناصر الخليفي) والمدير الرياضي (البرتغالي لويس كامبوس) يبذلان جهودا كبيرة في هذا الصدد".

وتابع: "لكن هل سيأتي هؤلاء اللاعبين الثلاثة سريعا، أو في وقت لاحق أو لن يأتوا أبدا، هذا ما لا أعرفه. كل ما أدركه بأن النادي يبذل جهودا لكي نملك مجموعة تنافسية".

وعن سانشيس (24 عاما)، قال غالتييه الذي قاد ليل إلى إحراز لقب بطل الدوري الموسم قبل الماضي، عندما كان سانشيس في تشكيلته: "إنه لاعب يملك خصائص مختلفة عن الآخرين، لا سيما إذا ما قارنته مع ماركو فيراتي وفيتينيا أو دانيلو. إنه لاعب يملك انطلاقة صاروخية. يملك القدرة على تحطيم دفاعات الخصم. كما أنه يعرف الدوري الفرنسي جيدا والمستوى العالي، وهو لاعب دولي في منتخب بلاده".

وحمل سانشيس ألوان بنفيكا ثم بايرن ميونيخ الألماني الذي أعاره إلى سوانسي سيتي الويلزي، قبل أن ينتقل إلى صفوف ليل في 2019.

وحتى الآن وبانتظار الإعلان رسميا عن قدوم سانشيس، تعاقد سان جيرمان مع لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا، والفرنسيين المهاجم هوغو أيكيتيكي والظهير الأيمن نوردي موكييلي.