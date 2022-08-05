أليغري يرد على إمكانية ضم لاعب باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، ردّ على إمكانية التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لياندرو باريديس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أليغري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" عند سؤاله عن الصفقة المحتملة "لدينا لوكاتيلي وروفيلا، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين الجيدين، أنا سعيد بهؤلاء".

ورغم ذلك، أفادت تقارير صحفية بأن اليوفي ينتظر التخلص من لاعبه البرازيلي، آرثر ميلو، للتحرك بشكل رسمي نحو نجم باريس سان جيرمان.

ولم ينجح آرسنال في التوصل لاتفاق بشأن ضم آرثر ميلو، ما دفع فالنسيا للدخول في مفاوضات معه من أجل استعارته.

وأبدى يوفنتوس رغبته في نقل لاعبه البرازيلي إلى فريق آخر، يستطيع تحمل نصف راتبه السنوي على الأقل.