برشلونة يصوب أنظاره نحو صفقة من الدوري الألماني

أفادت تقارير صحفية بأن برشلونة الإسباني يستهدف إبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتأتي مساعي البارسا بعدما لم ينجح في التعاقد مع ظهير تشيلسي الإنجليزي، سيزار أزبيليكويتا، حيث نجح "البلوز" في الاحتفاظ بخدماته لمدة موسمين إضافيين.

وحسب ما نقلت صحيفة "سبورت"، فإن الفريق الكاتالوني قرر التحول إلى خيار آخر من الدوري الألماني، لتعويض صفقة أزبيليكويتا الضائعة.

وأشارت إلى توجيه البارسا أنظاره صوب البلجيكي، توماس مونييه، ظهير بوروسيا دورتموند.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يدخل فيها الدولي البلجيكي دائرة اهتمامات برشلونة، بعدما كان ضمن قائمة خياراته في الميركاتو الشتوي الماضي.

ووقف دورتموند حائلا أمام انتقال لاعبه إلى البارسا، حسب ما صرح اللاعب البلجيكي نفسه في وقت سابق.