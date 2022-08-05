  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يصوب أنظاره نحو صفقة من الدوري الألماني

تاريخ النشر: 05/08/2022 - 10:48

برشلونة يصوب أنظاره نحو صفقة من الدوري الألماني
اللاعب البلجيكي توماس مونييه (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن برشلونة الإسباني يستهدف إبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتأتي مساعي البارسا بعدما لم ينجح في التعاقد مع ظهير تشيلسي الإنجليزي، سيزار أزبيليكويتا، حيث نجح "البلوز" في الاحتفاظ بخدماته لمدة موسمين إضافيين.

وحسب ما نقلت صحيفة "سبورت"، فإن الفريق الكاتالوني قرر التحول إلى خيار آخر من الدوري الألماني، لتعويض صفقة أزبيليكويتا الضائعة.

وأشارت إلى توجيه البارسا أنظاره صوب البلجيكي، توماس مونييه، ظهير بوروسيا دورتموند.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يدخل فيها الدولي البلجيكي دائرة اهتمامات برشلونة، بعدما كان ضمن قائمة خياراته في الميركاتو الشتوي الماضي.

ووقف دورتموند حائلا أمام انتقال لاعبه إلى البارسا، حسب ما صرح اللاعب البلجيكي نفسه في وقت سابق.

بودكاست عرب 48

#برشلونة
#توماس مونييه
#تشيلسي

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أليغري يرد على إمكانية ضم لاعب باريس سان جيرمان
أليغري يرد على إمكانية ضم لاعب باريس سان جيرمان

2022-08-05

بطولة فرنسا: غالتييه يعلن انضمام سانشيس الوشيك ويأمل بتعاقدات إضافية
بطولة فرنسا: غالتييه يعلن انضمام سانشيس الوشيك ويأمل بتعاقدات إضافية

2022-08-04

تشلسي يتعاقد مع لاعب الوسط الواعد تشوكووايميكا
تشلسي يتعاقد مع لاعب الوسط الواعد تشوكووايميكا

2022-08-04

الأكثر قراءة

كوخافي يصادق على خطة

كوخافي يصادق على خطة "لجهود هجومية" ضد غزة

2022-08-04
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتنكسر الأحد

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتنكسر الأحد

2022-08-04
قبل تحرره بـ3 أشهر: نقل الأسير فكري منصور إلى سجن جنائي

قبل تحرره بـ3 أشهر: نقل الأسير فكري منصور إلى سجن جنائي

2022-08-04
مؤسسة

مؤسسة "القطان" تتعرّض لتهديد لمنع أمسية موسيقيّة: إسكات الصوت الإنسانيّ للفلسطينيّ

2022-08-04
إسرائيل لم تبلور بعد مقترحا لترسيم الحدود البحرية وتراجع تفوقها الجوي

إسرائيل لم تبلور بعد مقترحا لترسيم الحدود البحرية وتراجع تفوقها الجوي

2022-08-04