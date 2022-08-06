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روما يتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 06/08/2022 - 00:55

روما يتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان
اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم (Gettyimages)
عرب ٤٨

تعاقد فريق روما الإيطالي مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، جورجينيو فينالدوم، حسب ما أعلن مساء الجمعة.

وقام فريق "الذئاب" بنشر صورة لعيني لاعبه الجديد على حسابه الرسمي على "تويتر"، كما حدث في الإعلان عن صفقة باولو ديبالا في وقت سابق من هذا الصيف.

وأورد موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن روما أودع بالفعل أوراق وعقد فينالدوم بالاتحاد المحلي لكرة القدم، ليصبح لاعبا رسميا لفريق ذئاب العاصمة.

ولم يكشف روما حتى الآن عن تفاصيل الصفقة، إلا أن تقارير صحفية عديدة أكدت أن اللاعب الهولندي، انضم لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء مقابل 8 ملايين يورو.

وكان فينالوم قد وصل روما مساء الخميس واستقبله المئات من جماهير الفريق، قبل أن يجري صباح الجمعة الفحوصات الطبية.

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#جورجينيو فينالدوم
#باريس سان جيرمان
#روما

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