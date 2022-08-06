سانشيز يقترب من الرحيل عن إنتر ميلان

أفادت تقارير صحفية بأن اللاعب التشيلي، أليكسيس سانشيز، اقترب من الرحيل عن صفوف فريقه إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن سانشيز توصل إلى اتفاق مع فريقه على إنهاء العقد بالتراضي، على أن يحصل اللاعب على أكثر من 4 ملايين يورو، بعد موافقته على فسخ العقد والرحيل عن النيراتزوري.

ووفقا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن سانشيز على بعد خطوة واحدة من الرحيل، خصوصا أنه لم يشارك في الحصة التدريبية التي أجراها بقية زملائه في الفريق أمس، الجمعة.

وأضاف أن سانشيز ينتظر إضفاء الطابع الرسمي على رحيله عن الإنتر، موضحة أنه سينضم إلى صفوف مارسيليا الفرنسي بداية من الموسم الجديد.

يذكر أن أليكسيس خاض 108 مباريات بقميص إنتر منذ انضمامه للفريق، وتمكن من تسجيل 20 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة، وفاز بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس والسوبر).