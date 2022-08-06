  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

سانشيز يقترب من الرحيل عن إنتر ميلان

تاريخ النشر: 06/08/2022 - 11:35

سانشيز يقترب من الرحيل عن إنتر ميلان
النجم التشيلي أليكسيس سانشيز (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن اللاعب التشيلي، أليكسيس سانشيز، اقترب من الرحيل عن صفوف فريقه إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن سانشيز توصل إلى اتفاق مع فريقه على إنهاء العقد بالتراضي، على أن يحصل اللاعب على أكثر من 4 ملايين يورو، بعد موافقته على فسخ العقد والرحيل عن النيراتزوري.

ووفقا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن سانشيز على بعد خطوة واحدة من الرحيل، خصوصا أنه لم يشارك في الحصة التدريبية التي أجراها بقية زملائه في الفريق أمس، الجمعة.

وأضاف أن سانشيز ينتظر إضفاء الطابع الرسمي على رحيله عن الإنتر، موضحة أنه سينضم إلى صفوف مارسيليا الفرنسي بداية من الموسم الجديد.

يذكر أن أليكسيس خاض 108 مباريات بقميص إنتر منذ انضمامه للفريق، وتمكن من تسجيل 20 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة، وفاز بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس والسوبر).

بودكاست عرب 48

#أليكسيس سانشيز
#إنتر ميلان
#مارسيليا

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كيف سيقوم برشلونة بتسجيل صفقاته الجديدة؟
كيف سيقوم برشلونة بتسجيل صفقاته الجديدة؟

2022-08-06

روما يتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان
روما يتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

2022-08-06

ليفاندوفسكي يرفع راية التحدي في وجه ريال مدريد
ليفاندوفسكي يرفع راية التحدي في وجه ريال مدريد

2022-08-06

الأكثر قراءة

مصرع يزن زيتاوي من أم الفحم في حادث دهس

مصرع يزن زيتاوي من أم الفحم في حادث دهس

2022-08-05
حالة الطقس: اشتداد موجة الحر

حالة الطقس: اشتداد موجة الحر

2022-08-05
13 قتيلا في حريق داخل ملهى ليلي بتايلاند

13 قتيلا في حريق داخل ملهى ليلي بتايلاند

2022-08-05
24 قتيلا وأكثر من 50 ألف متضرر جراء أمطار غزيرة في النيجر

24 قتيلا وأكثر من 50 ألف متضرر جراء أمطار غزيرة في النيجر

2022-08-05
بيلوسي: الولايات المتحدة لن تسمح للصين بعزل تايوان

بيلوسي: الولايات المتحدة لن تسمح للصين بعزل تايوان

2022-08-05