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كيف سيقوم برشلونة بتسجيل صفقاته الجديدة؟

تاريخ النشر: 06/08/2022 - 11:23

كيف سيقوم برشلونة بتسجيل صفقاته الجديدة؟
لاعبو برشلونة (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني اقترب من اتخاذ إجراء عاجل من أجل تسجيل الصفقات الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقامت إدارة الفريق الكاتالوني بتفعيل 3 رافعات اقتصادية هذا الصيف، إذ باعت حقوق البث التلفزيوني بنسبة 10% ولمدة 25 عاما، ثم باعت نسبة 15% من حقوق البث لنفس المدة، وأخيرا جرى بيع 25% من استوديوهات النادي بإجمالي إيرادات 707 ملايين يورو.

وحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" الإسباني، فإن برشلونة اقترب من إعلان تفعيل الرافعة الاقتصادية الرابعة خلال أيام.

ولفتت إلى أن برشلونة سيبيع 24.5% من استوديوهات الفريق إلى "GDA Luma" مقابل 100 مليون يورو، نفس الصيغة المستخدمة في تفعيل الرافعة الثالثة قبل أيام، وبيعها إلى "Socios.com".

وأوضحت "سبورت" أن هذا سيكون أفضل خيار أمام برشلونة لتسجيل الصفقات الجديدة للفريق قبل بداية الدوري الإسباني.

يذكر أن برشلونة حاول بيع الهولندي فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد، لاستخدام أمواله في تسجيل الصفقات، لكن اللاعب تمسك بالبقاء في "كامب نو".

وتعاقد برشلونة مع اللاعبين روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، فرانك كيسي، أندرياس كريستنسن وجول كوندي، كما جدد عقدي عثمان ديمبلي وسيرجي روبرتو.

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#برشلونة
#صفقات برشلونة

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