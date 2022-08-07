برشلونة يحسم مصير بيانيتش

أفادت تقارير صحفية بأن برشلونة الإسباني حسم مصير لاعبه البوسني، ميراليم بيانيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم بيانيتش إلى صفوف برشلونة في صيف 2020 قادما من يوفنتوس، لكنه لم يشارك كثيرا في موسمه الأول وخرج معارا في الموسم الثاني.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد قرر الفريق الكاتالوني بقاء بيانيتش خلال الصيف الحالي، ورفض أي عروض لبيعه.

وأكدت الصحيفة، أن تشافي سعيد بأداء بيانيتش خلال الفترة التحضيرية التي تسبق الموسم، ويثق أنه سيشكل إضافة قوية للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي أبلغ الإدارة بقراره النهائي، خصوصًا مع عدم وجود بديل لسيرجيو بوسكيتس.

ووافق بيانيتش على تخفيض راتبه من أجل الاستمرار في برشلونة، ورفض العروض المقدمة له من يوفنتوس ونابولي والنصر السعودي.