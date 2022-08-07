مدرب سان جيرمان يبرر سبب غياب مبابي عن افتتاحية الدوري

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف جالتيه، تطرق إلى سبب غياب نجم الفريق، كيليان مبابي، عن المباراة الافتتاحية للدوري الفرنسي أمام كليرمون فوت.

وقال جالتيه عبر قناة "كانال بلس"، إن "مبابي شعر بألم بسيط، لذلك رفضنا المخاطرة به".

وأضاف "إذا كنا في مواجهة صعبة أو مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، ربما شارك كيليان".

وختم جالتيه تصريحاته "فضلنا تأجيل عودة مبابي، ومن الواضح أنه سيكون جاهزا لمواجهة مونبيلييه يوم السبت القادم".

يذكر أن مبابي غاب أيضا عن مباراة نانت في كأس السوبر الفرنسي، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات من الموسم الماضي.

وفاز بي إس جي على نانت (4-0) ليتوج بالسوبر، ثم اكتسح كليرمون فوت بخماسية دون رد في الدوري.