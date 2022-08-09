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نجم تشيلسي يقترب من الرحيل

تاريخ النشر: 09/08/2022 - 09:39

نجم تشيلسي يقترب من الرحيل
اللاعب الإنجليزي كالوم هودسون أودوي (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مهاجم تشيلسي الإنجليزي، كالوم هودسون أودوي، في طريقه للرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب التقارير، فإن اللاعب سيرحل إلى فريق آخر على سبيل الإعارة، ومن بين الوجهات المحتملة بوروسيا دورتموند الألماني.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن انتقال هودسون أودوي إلى دورتموند غير مرجح هذا الصيف.

ولفتت إلى وجود وفرة من اللاعبين على الجناحين في تشكيلة دورتموند، ما يحول دون التحرك نحو الدولي الإنجليزي الشاب.

يذكر أن مهاجم تشيلسي مرتبط بعقد مع فريقه لغاية صيف 2024، لكنه يريد اللعب بانتظام، أملا في الانضمام إلى قائمة منتخب إنجلترا ببطولة كأس العالم المقررة في قطر.

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#تشيلسي
#كالوم هودسون أودوي
#بوروسيا دورتموند

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