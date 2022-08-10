  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مونديال قطر: تغيير في موعد انطلاق مباريات البطولة

تاريخ النشر: 10/08/2022 - 17:27

مونديال قطر: تغيير في موعد انطلاق مباريات البطولة
استاد خليفة الدولي (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

من المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم "مونديال 2022" في قطر يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر بدلا من 21 من الشهر نفسه، بعدما قرر المنظمون تقديم المباراة الافتتاحية يوما واحدا؛ حسب ما أوردت مصادر مقربة من ملف كأس العالم اليوم، الأربعاء.

ستحتفظ هذه الخطوة التي يجب أن يوافق عليها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل بدء العد التنازلي لمئة يوم على انطلاق النهائيات هذا الأسبوع، بتقليد خوض البلد المضيف المباراة الافتتاحية.

بموجب الجدول الحالي، تلعب السنغال وهولندا المباراة الأولى في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، تليها مباراة الافتتاح الرسمية بين قطر والإكوادور في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وقالت المصادر إن تأكيد التغيير كان متوقعًا قريبًا. ورفض "فيفا" واللجنة المنظمة المحلية التعليق على هذا النبأ.

وقال مصدر مقرب من الملف لفرانس برس طلب عدم كشف هويته إنه "كانت هناك مناقشات واتفاق بين المنتخبين المعنيين وكان هناك طلب أيضًا من كونميبول، اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم".

وتابع "أردنا اتباع التقليد الذي يقضي بمشاركة حامل اللقب أو البلد المضيف في المباراة الافتتاحية".

ولفت مصدر آخر مقرب من البطولة لفرانس برس إلى أنه بالنسبة للجماهير الحائزة تذاكر مباراة يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر فإن "أي مشكلة ستتم إدارتها بطريقة تجعل التأثير ضئيلا".

بموجب التغيير، سيتم نقل مباراة هولندا والسنغال من الساعة 1:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) في 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى الساعة السابعة مساءً.

وأضاف المصدر أن "هذا أفضل للفريقين، للقنوات الناقلة ولأطراف وجهات عدة".

بودكاست عرب 48

#مونديال قطر
#كأس العالم
#مونديال 2022
#موعد كأس العالم
#موعد المونديال

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تشيلسي على أعتاب ضم دي يونغ
تشيلسي على أعتاب ضم دي يونغ

2022-08-10

أبو يونس يستقيل من أبناء سخنين: "ظروف صعبة والبلدية تجلس على دكة الاحتياط"
أبو يونس يستقيل من أبناء سخنين: "ظروف صعبة والبلدية تجلس على دكة الاحتياط"

2022-08-10

برشلونة على بعد خطوة من ضم ألونسو
برشلونة على بعد خطوة من ضم ألونسو

2022-08-10

الأكثر قراءة

عشرات الآلاف يشيعون جثامين شهداء نابلس

عشرات الآلاف يشيعون جثامين شهداء نابلس

2022-08-09
من هو الشهيد إبراهيم النابلسي؟

من هو الشهيد إبراهيم النابلسي؟

2022-08-09
شهيد وإصابات خطيرة بقمع الاحتلال مسيرات في الضفة

شهيد وإصابات خطيرة بقمع الاحتلال مسيرات في الضفة

2022-08-09
الأسير بسّام السّعدي يروي تفاصيل التنكيل به: شبح لساعات وهو معصوب العينين

الأسير بسّام السّعدي يروي تفاصيل التنكيل به: شبح لساعات وهو معصوب العينين

2022-08-09
السماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار

السماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون"

2022-08-09