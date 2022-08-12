باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم نابولي

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي اقترب من التعاقد مع أحد نجوم نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال خبير الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر"، إن "لاعب نابولي، فابيان رويز، أكد لباريس سان جيرمان نيته للتوقيع على عقد لمدة 5 سنوات".

وأضاف "جرى الاتفاق بشكل كامل على الشروط الشخصية، والمفاوضات تتقدم بشكل جيد مع إدارة نابولي".

وأشار رومانو إلى أن المحادثات مستمرة مع نابولي حول كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان.

وشدد على أن "الحارس الكوستاريكي المفضل بالنسبة لإدارة نابولي، متفوقا على كيبا حارس تشيلسي والمرشح أيضا للانضمام إلى الفريق الإيطالي".

ومن المقرر أن ينتهي عقد فابيان رويز مع نابولي في صيف 2023، وهو يرفض كل عروض التجديد حتى الآن.