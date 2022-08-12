  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم نابولي

تاريخ النشر: 12/08/2022 - 11:06

باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم نابولي
اللاعب الإسباني فابيان رويز (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي اقترب من التعاقد مع أحد نجوم نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال خبير الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر"، إن "لاعب نابولي، فابيان رويز، أكد لباريس سان جيرمان نيته للتوقيع على عقد لمدة 5 سنوات".

وأضاف "جرى الاتفاق بشكل كامل على الشروط الشخصية، والمفاوضات تتقدم بشكل جيد مع إدارة نابولي".

وأشار رومانو إلى أن المحادثات مستمرة مع نابولي حول كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان.

وشدد على أن "الحارس الكوستاريكي المفضل بالنسبة لإدارة نابولي، متفوقا على كيبا حارس تشيلسي والمرشح أيضا للانضمام إلى الفريق الإيطالي".

ومن المقرر أن ينتهي عقد فابيان رويز مع نابولي في صيف 2023، وهو يرفض كل عروض التجديد حتى الآن.

بودكاست عرب 48

#باريس سان جيرمان
#فابيان رويز
#نابولي

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مونديال قطر: مقر مراقبة "فريد" للتعامل مع الحوادث في الملاعب
مونديال قطر: مقر مراقبة "فريد" للتعامل مع الحوادث في الملاعب

2022-08-12

منتخب المغرب يقيل مدربه قبل مونديال قطر
منتخب المغرب يقيل مدربه قبل مونديال قطر

2022-08-12

مونديال قطر: "فيفا" يعتمد تقديم موعد انطلاق البطولة
مونديال قطر: "فيفا" يعتمد تقديم موعد انطلاق البطولة

2022-08-11

الأكثر قراءة

بعد ساعات من اقتحام مصرف في بيروت: تسريح رهائن واعتقال مسلح طالب بوديعته

بعد ساعات من اقتحام مصرف في بيروت: تسريح رهائن واعتقال مسلح طالب بوديعته

2022-08-11
نتائج نهائية لانتخابات الليكود: فوز الموالين لنتنياهو واستبعاد المنافسين

نتائج نهائية لانتخابات الليكود: فوز الموالين لنتنياهو واستبعاد المنافسين

2022-08-11
الاحتلال يسلّم جثمان الشهيدة سعديّة مطر

الاحتلال يسلّم جثمان الشهيدة سعديّة مطر

2022-08-11
حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة حتى نهاية الأسبوع

حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة حتى نهاية الأسبوع

2022-08-11
نقل الأسير خليل العواودة إلى المشفى بعد تدهور وضعه الصحيّ

نقل الأسير خليل العواودة إلى المشفى بعد تدهور وضعه الصحيّ

2022-08-11