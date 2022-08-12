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مونديال قطر: "فيفا" يعتمد تقديم موعد انطلاق البطولة

تاريخ النشر: 11/08/2022 - 23:59

مونديال قطر: "فيفا" يعتمد تقديم موعد انطلاق البطولة
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس، تقديم موعد انطلاق نهائيات كأس العالم يوما واحدا على أن تبدأ المنافسات في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر بالمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور بعد أن كان الانطلاق الرسمي مقررا في 21 من الشهر نفسه.

وأصدر "فيفا" بيانا جاء فيه "ستلعب قطر الدولة المضيفة ضد الإكوادور في 20 تشرين الثاني/نوفمبر لتكون المواجهة الوحيدة في اليوم الأول".

وأضاف "جرى تقديم المباراة الافتتاحية وحفل نهائيات كأس العالم على ملعب البيت، يوما واحدا بعد قرار بالإجماع اتخذه مكتب مجلس فيفا".

ويحافظ هذا التغيير على التقاليد المعهودة التي تقر بأن يكون أحد طرفي المباراة الافتتاحية هو المنتخب المستضيف أو حامل اللقب·

وكان يفترض أن تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، لكنها لم تكن أولى مباريات ذلك اليوم.

كما جرى تغيير موعد مباراة السنغال وهولندا المقررة أصلا في 21 تشرين الأول/نوفمبر في الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي، إلى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي في اليوم ذاته.

وقال "فيفا" إنه "جرى اتخاذ هذا القرار عقب تقييم تبعاته على المنافسات والجانب العملي من البطولة، بالإضافة إلى مشاورات معمقة واتفاق مع الجهات المعنية الرئيسية والدولة المستضيفة".

وأضاف الاتحاد الدولي "سيتم إعلام أصحاب التذاكر عبر البريد الإلكتروني بهذين التغييرين على جدول المباريات، وستبقى تذاكرهم سارية بغض النظر عن التاريخ/التوقيت الجديد للمباراة".

وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان رسمي دعمها للقرار الصادر بالإجماع عن مكتب مجلس الاتحاد الدولي مشيرة إلى أنها "تواصل العمل مع ’فيفا’ من أجل تيسير مهمة المشجعين الذين تأثروا بقرار تقديم موعد انطلاق البطولة".

يُذكر أنه لن يتم إجراء أي تغيير على تاريخ تسريح اللاعبين من طرف أنديتهم (14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022).

وتقام المباراة النهائية في 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.

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#فيفا
#مونديال قطر
#كأس العالم
#مونديال 2022

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