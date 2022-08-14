  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى

تاريخ النشر: 14/08/2022 - 01:10

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى
من مباراة برشلونة (Gettyimages)
عرب ٤٨

انطلقت، السبت، مباريات الموسم الكروي الجديد 2022-2023 في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي، فيما خاضت الفرق الإنجليزية والألمانية مبارياتها ضمن الأسبوع الثاني في "البريمييرليغ" و"البوندسليغا".

ونستعرض فيما يلي نتائج مباريات الفرق الألمانية والإسبانية والإنجليزية والإيطالية في الدوريات الأولى.

الدوري الإنجليزي (الجولة 2):

أستون فيلا (2-1) إيفرتون

آرسنال (4-2) ليستر سيتي

برايتون (0-0) نيوكاسل يونايتد

مانشستر سيتي (4-0) بورنموث

ساوثهامبتون (2-2) ليدز يونايتد

وولفرهامبتون (0-0) فولهام

برينتفورد (4-0) مانشستر يونايتد

من مباراة مانشستر سيتي (Gettyimages)

الدوري الإسباني – الدرجة الأولى (الجولة 1):

سيلتا فيغو (2-2) إسبانيول

بلد الوليد (0-3) فياريال

برشلونة (0-0) رايو فاليكانو

الدوري الإيطالي – الدرجة الأولى (الجولة 1):

آيه سي ميلان (4-2) أودينيزي

سامبدوريا (0-2) أتالانتا

مونزا (1-2) تورينو

ليتشي (1-2) إنتر ميلان

من مباراة ميلان (Gettyimages)

الدوري الألماني – الدرجة الأولى (الجولة 2)

باير ليفركوزن (1-2) أوغسبورغ

لايبزيج (2-2) كولن

هوفينهايم (3-2) بوخوم

هيرلتا برلين (1-1) آينتراخت فرانكفورت

فيردر بريمن (2-2) شتوتغارت

شالكه 04 (2-2) بوروسيا مونشنغلادباخ

بودكاست عرب 48

#الدوري الإنجليزي
#الدوري الألماني
#الدوري الإسباني
#الدوري الإيطالي
#برشلونة
#مانشستر سيتي
#نتائج

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يسعى لتجديد عقد ميسي
باريس سان جيرمان يسعى لتجديد عقد ميسي

2022-08-14

الكرة الذهبية: صلاح وبنزيمة ضمن المرشحين واستبعاد ميسي
الكرة الذهبية: صلاح وبنزيمة ضمن المرشحين واستبعاد ميسي

2022-08-12

ويليان يفسخ عقده مع فريقه بعد تهديدات بالقتل
ويليان يفسخ عقده مع فريقه بعد تهديدات بالقتل

2022-08-12

الأكثر قراءة

تقديرات الجيش الإسرائيلي:

تقديرات الجيش الإسرائيلي: "الهدوء" قد يطول في غزة

2022-08-13
حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

2022-08-13
خارج المعادلة

خارج المعادلة

2022-08-13
باقة الغربية: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

باقة الغربية: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2022-08-13
مصرع شاب وإصابة آخرين في حادث سير جنوب بيت لحم

مصرع شاب وإصابة آخرين في حادث سير جنوب بيت لحم

2022-08-13