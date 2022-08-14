نتائج مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى

انطلقت، السبت، مباريات الموسم الكروي الجديد 2022-2023 في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي، فيما خاضت الفرق الإنجليزية والألمانية مبارياتها ضمن الأسبوع الثاني في "البريمييرليغ" و"البوندسليغا".

ونستعرض فيما يلي نتائج مباريات الفرق الألمانية والإسبانية والإنجليزية والإيطالية في الدوريات الأولى.

الدوري الإنجليزي (الجولة 2):

أستون فيلا (2-1) إيفرتون

آرسنال (4-2) ليستر سيتي

برايتون (0-0) نيوكاسل يونايتد

مانشستر سيتي (4-0) بورنموث

ساوثهامبتون (2-2) ليدز يونايتد

وولفرهامبتون (0-0) فولهام

برينتفورد (4-0) مانشستر يونايتد

من مباراة مانشستر سيتي (Gettyimages)

الدوري الإسباني – الدرجة الأولى (الجولة 1):

سيلتا فيغو (2-2) إسبانيول

بلد الوليد (0-3) فياريال

برشلونة (0-0) رايو فاليكانو

الدوري الإيطالي – الدرجة الأولى (الجولة 1):

آيه سي ميلان (4-2) أودينيزي

سامبدوريا (0-2) أتالانتا

مونزا (1-2) تورينو

ليتشي (1-2) إنتر ميلان

من مباراة ميلان (Gettyimages)

الدوري الألماني – الدرجة الأولى (الجولة 2)

باير ليفركوزن (1-2) أوغسبورغ

لايبزيج (2-2) كولن

هوفينهايم (3-2) بوخوم

هيرلتا برلين (1-1) آينتراخت فرانكفورت

فيردر بريمن (2-2) شتوتغارت

شالكه 04 (2-2) بوروسيا مونشنغلادباخ