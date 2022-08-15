ريال مدريد يفتتح مبارياته بالليغا بفوز خارجي

عرب ٤٨ / أ ف ب

فاز ريال مدريد في مباراته الخارجية أمام ألميريا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في باكورة مبارياته بالموسم الجديد في الدوري الإسباني.

وأحرز هدفا ريال مدريد كل من اللاعبين لوكاس فاسكيز ودافيد ألابا، وفي المقابل سجل هدف ألميريا اللاعب لارجي رامازاني.

وكان ريال مدريد قد حقق موسمًا استثنائيًا بفوزه بالليغا قبل أن يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا بفوزه على ليفربول الإنجليزي 1-0 معززا رقمه القياسي (14 لقبا) في المسابقة القارية، بفضل تألق لاعبه كريم بنزيمة المرشح بقوة لحصد الجوائز الفردية الواحدة تلو الأخرى وأبرزها الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم.

مجريات المباراة:

بدأ ألميريا المباراة بقوة وفاجأ الضيوف بهدف السبق عن طريق رامازاني الذي تلقى كرة متقنة من اينيغو ايغواراس لينسل من وراء روديغر ويسدد كرة عكسية في شباك الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا (8).

وضغط ريال مدريد وتدخل حارس ألميريا فرناندو مارتينيس لإنقاذ الموقف من أمام الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (16).

ثم تدخل مارتينيس مرة جديدة لإبعاد كرة رأسية سددها روديغر (40).

وظن ريال مدريد بأنه أدرك التعادل لكن الهدف الذي سجله فاسكيس لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (43).

وعلى الرغم من تسديد ريال مدريد 7 كرات بين الخشبات الثلاث لم ينجح في التسجيل خلال الشوط الأول.

ودخل مودريتش بدلا من كامافينغا مطلع الشوط الثاني، قبل أن يدخل البلجيكي إيدين هازارد بدلا من تشواميني لزيادة فعالية خط الهجوم (58).

وبالفعل، نجح ريال في إدراك التعادل بواسطة فاسكيز إثر دربكة أمام مرمى ألميريا (61).

ثم لعب أنشيلوتي ورقة أخرى بإشراكه ألابا في الربع الساعة الأخير، فكانت رابحة لأن النمساوي الدولي انبرى لركلة حرة مباشرة بعد نزوله بثوان قليلة في أول لمسة له ليسددها بيسراه من فوق الحائط لتستقر داخل الشباك (75).