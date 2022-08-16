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السيتي يضع شرطا تعجيزيا مقابل بيع سيلفا

تاريخ النشر: 16/08/2022 - 01:22

السيتي يضع شرطا تعجيزيا مقابل بيع سيلفا
النجم البرتغالي برناردو سيلفا (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي وضع شرطا تعجيزيا لقاء التخلي عن خدمات نجمه البرتغالي، برناردو سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى برشلونة إلى التعاقد مع سيلفا في ختام الميركاتو الصيفي، بناء على طلب مدربه تشافي هيرنانديز.

ووفقا لصحيفة "أتلتيك" البريطانية، فإن السيتي لم يغلق الباب أمام رحيل سيلفا هذا الصيف، لكنه حدد شرطا واحدا لبيعه.

وأشارت إلى أن السيتي اشترط الحصول على 100 مليون يورو، من أجل السماح لسيلفا بالرحيل هذا الصيف.

وأوضحت أن نية اللاعب الانتقال لبرشلونة، دفعت السيتي للموافقة على رحيله، لكن وفقا لمطالب النادي المالية.

ومع ذلك، سيكون من الصعب على برشلونة التقدم لشراء سيلفا، إلا في حالة بيع الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي اشترطوا الحصول على 80 مليون يورو لرحيله.

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#برناردو سيلفا
#مانشستر سيتي
#برشلونة

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