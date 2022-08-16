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صلاح يحقق إنجازا بالبريمييرليغ رغم عدم التهديف

تاريخ النشر: 16/08/2022 - 01:35

صلاح يحقق إنجازا بالبريمييرليغ رغم عدم التهديف
النجم المصري محمد صلاح (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن النجم المصري، محمد صلاح، حقق إنجازا رغم عدم إحرازه الأهداف في مباراة فريقه ليفربول أمام كريستال بالاس (1-1) مساء الإثنين، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى صلاح خلال الشوط الثاني ولم يحصل على الفرص الكافية للتسجيل بعد طرد زميله الأوروغواياني، داروين نونيز، في الدقيقة 57.

وقدم صلاح مباراة جيدة بشكل عام، ولفتت شبكة "سكواكا" إلى قيام صلاح بصناعة 8 فرص تهديفية أمام كريستال بالاس.

وأضافت أن هذا أعلى عدد من الفرص المصنوعة من قبل لاعب في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، منذ أن صنع لاعب مانشستر يونايتد برونو فرنانديز العدد ذاته أمام ليستر سيتي، في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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#محمد صلاح
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي
#برونو فرنانديز

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