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الأرجنتينيّ سيميوني إلى نابولي على سبيل الإعارة

تاريخ النشر: 18/08/2022 - 15:51

الأرجنتينيّ سيميوني إلى نابولي على سبيل الإعارة
المهاجم الأرجنتيني سيميوني (geety images)
عرب ٤٨

انتقل المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني إلى نابولي، قادما من فيرونا على سبيل الإعارة كما أعلن الناديان الإيطاليان، اليوم الخميس.

وخاض ابن السابعة والعشرين، وهو نجل دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، أفضل مواسمه التهديفية في صفوف فيرونا بتسجيله 17 هدفا.

وكشفت الصحف الإيطالية أن الصفقة قد تصبح دائمة الصيف المقبل، مقابل 12 مليون يورو، في حال تم تحقيق بعض الشروط.

وكان مدرب نابولي، لوتشانو سباليتي، قد علّق الأسبوع الماضي على إمكانية انضمام سيميوني إلى صفوف الفريق الجنوبي، بقوله: "إنه لاعب في حاجة إليه نابولي والعكس صحيح. إنها صفقة جيدة".

ولم يتفوّق على سيميوني الموسم الماضي من الناحية التهديفية في الدوري، سوى تشيرو إيموبيلي من لاتسيو، والصربي دوشان فلاهوفيتش من يوفنتوس، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس من إنتر.

ويسعى نابولي من خلال التعاقد مع سيميوني إلى تعويض الثغرة التي تركها رحيل لورنتسو إينسينيي والبلجيكي دريس مرتنس إلى تورونتو الكندي، وغلطة سراي التركي تباعا.

وذكرت تقارير أن نابولي بات على مشارف التعاقد مع مهاجم ساسوولو جاكومو راسبادوري.

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#نابولي
#إعارة
#جيوفاني سيميوني
#فيرونا
#سباليتي

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