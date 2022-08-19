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مدير بوروسيا دورتموند ينفي أي اتصال بشأن التعاقد مع رونالدو

تاريخ النشر: 19/08/2022 - 17:18

مدير بوروسيا دورتموند ينفي أي اتصال بشأن التعاقد مع رونالدو
كريستيانو (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات

نفى المدير العام لبوروسيا دورتموند الألماني هانز-يواكيم فاتسكه، الشائعات التي تحدثت عن إمكانية التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤكدًا أنه "لا يوجد اتصال على الإطلاق بين الأطراف المعنية، وبالتالي لا يوجد صفقة".

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن رونالدو قد يكون مهتمًا بالانتقال إلى بوروسيا دورتموند وبالتالي خوض غمار دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كما يرغب، بالإضافة إلى خوض تحد جديد في مسيرته وهو الفوز بلقب الدوري الألماني بعد أن حقق ذلك في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

إلا أن فاتسكه أكد أن "كريستيانو رونالدو وبوروسيا دورتموند... للوهلة الأولى، يبدو الأمر ساحرًا. أحب هذا اللاعب، فهو أحد أعظم اللاعبين على مر التاريخ. لكن لا يوجد اتصال على الإطلاق بين الأطراف المعنية وبالتالي ما من صفقة".

ورغم أن دورتموند خسر هذا الصيف جهود هدافه الفتاك الشاب النرويجي إرلينغ هالاند لصالح مانشستر سيتي بطل إنجلترا، إلا أنه لا يبدو مهتمًا بالبرتغالي البالغ 37 عامًا.

وتابع فاتسكه: "يجب أن نستثمر أكثر في الشباب ونحن نلعب ورقة أفضل المواهب. إنها بالتأكيد إستراتيجية. لكن يجب أن نتوقع أيضًا أن هؤلاء اللاعبين سيغادروننا بعد موسمين أو ثلاثة".

وكان دورتموند تعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست من منافسه المحلي كولن، بهدف تعويض غياب الوافد الجديد العاجي سيباستيان هالر لفترة طويلة، بعد اكتشاف إصابته بسرطان في خصيتيه.

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#بوروسيا دورتموند
#رونالدو
#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد

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