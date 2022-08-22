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مونديال قطر: منتخب المغرب يتعاقد مع مدرب جديد

تاريخ النشر: 22/08/2022 - 17:53

مونديال قطر: منتخب المغرب يتعاقد مع مدرب جديد
المدرب المغربي وليد الركراكي (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

توصل الاتحاد المغربي لكرة القدم إلى اتفاق مع وليد الركراكي لقيادة "أسود الأطلس" في مونديال قطر المقرر له بعد نحو 3 شهور، وذلك خلفا للمدرب البوسني الفرنسي وحيد خليلودجيتش؛ حسب ما أوردت وسائل إعلام مغربية اليوم، الإثنين.

وأفاد موقع "اليوم 24" الإخباري، أن "الاتحاد المغربي توصل إلى اتفاق نهائي مع الركراكي حول كل الأمور المادية والتقنية، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الخبر".

كذلك أكد موقع "هسبورت" المتخصص في الرياضة أن "الركراكي (46 عاما) شرع في الاتصال ببعض لاعبي المنتخب الوطني"، بعد توصله لاتفاق مع الاتحاد المغربي لتدريب أسود الأطلس، "لمدة ثلاث سنوات".

وكان اسم المدافع الدولي السابق متداولا بقوة في الإعلام المغربي خلال الأشهر الأخيرة لخلافة خليلودجيتش. فيما لم يعلن بعد رسميا عن التعاقد معه.

وعانى خليلودجيتش على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها مع المنتخب المغربي من انتقادات حادة، حول خياراته التكتيكية، وخصوصا حول رفضه استدعاء جناح نادي تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش لأسباب انضباطية.

ومن المرجح أن يفتح التعاقد مع الركراكي الباب أمام عودة زياش إلى المنتخب الوطني.

وكان المدرب المغربي قد انفصل، مؤخرا، عن نادي الوداد البيضاوي، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري والاحتفاظ بدرع الدوري المحلي.

وسبق له أن لعب 45 مباراة دولية في صفوف المنتخب المغربي، من أبرزها مشوار وصافة كأس أمم إفريقيا 2004 في تونس، قبل أن ينتقل إلى سلك التدريب.

ولمع نجمه سريعا بأسلوب عصري مع الفتح الرباطي وقاد فريق العاصمة إلى لقب كأس العرش 2014. كما خاض تجربة خليجية من بوابة الدحيل القطري وفاز معه بلقب الدوري 2020.

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#منتخب المغرب
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#مونديال 2022
#وليد الركراكي
#الاتحاد المغربي لكرة القدم

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