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المغربي زياش على رادار فريق جديد

تاريخ النشر: 23/08/2022 - 09:27

المغربي زياش على رادار فريق جديد
النجم المغربي حكيم زياش (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن أياكس أمستردام الهولندي يستهدف التعاقد مع النجم المغربي، حكيم زياش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطُرح اسم زياش للرحيل عن صفوف تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف، وارتبط بالانتقال إلى آيه سي ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن زياش اجتمع مع كلاس يان هونتيلار، المدير الرياضي لأياكس، أمس الإثنين، لبحث إمكانية عودته لبطل هولندا.

ويسعى أياكس لحسم مستقبل مهاجمه أنطوني أولا، والذي اقترن اسمه بمانشستر يونايتد، قبل حسم صفقة زياش.

وأكد رومانو، أن تشيلسي ومدربه توماس توخيل يرحبون برحيل زياش، منذ أيار/مايو الماضي.

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#أياكس أمستردام
#حكيم زياش
#تشيلسي

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