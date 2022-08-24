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مستقبل غريزمان مع أتلتيكو مرهون بشرط صعب!

تاريخ النشر: 24/08/2022 - 23:43

مستقبل غريزمان مع أتلتيكو مرهون بشرط صعب!
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن الشكوك لا زالت تحوم حول مستقبل النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، سواء بالعودة إلى برشلونة أو البقاء مع أتلتيكو مدريد.

ويعيش غريزمان حالة خاصة في أتلتيكو، خصوصًا وأن مدرب الفريق، الأرجنتيني دييغو سيميوني، لا يستخدمه كثيرا؛ حسب ما أورد موقع "توتو ميركاتو ويب".

وأضاف الموقع، أن سيميوني رغم ذلك يبدو سعيدا بوجود غريزمان.

واستدرك "لكن إذا لعب الفرنسي أكثر من 30 دقيقة في المباراة الواحدة (في 50% على الأقل من مباريات الموسم الجاري) فسيكون أتلتيكو ملزما بدفع 40 مليون يورو لبرشلونة، وفقا لشرط تفعيل الشراء المنصوص عليه في عقد اللاعب مع أتلتيكو".

وأشار إلى أن "إدارة أتلتيكو طالبت غريزمان بمزيد من التخفيض في راتبه، رغم أنه وافق في وقت سابق على تخفيض راتبه بنسبة 50%، وذلك لكي يتحرك النادي المدريدي لضمه نهائيا".

وكان المدير الفني لأتلتيكو مدريد قد أكد أنه يرغب في بقاء غريزمان داخل صفوف الفريق العاصمي.

وانتقل غريزمان إلى أتلتيكو مدريد، في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو.

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#أنطوان غريزمان
#أتلتيكو مدريد
#برشلونة

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