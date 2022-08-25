أومتيتي من برشلونة إلى ليتشي

ينضم المدافع الدولي الفرنسي، صامويل أومتيتي، المتوج بلقب مونديال روسيا 2018، وضحية الإصابات المتكررة التي أثرت على مستواه، إلى ليتشي الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة عام قادما من برشلونة الإسباني، حسب ما أفاد الناديان، اليوم الخميس.

ونشر النادي الكاتالوني عبر موقعه الرسمي أنه توصل مع ليتشي الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى هذا الموسم إلى "اتفاق لإعارة المدافع حتى 30 حزيران/ يونيو 2023" من دون خيار الشراء.

وأكد النادي الايطالي أن مدافع ليون السابق والبالغ 28 عاما سيصل إلى ليتشي، مساء اليوم، للخضوع "للفحص الطبي الروتيني".

وكان برشلونة يرغب برحيل أومتيتي قبل إقفال باب سوق الانتقالات الصيفية، في الأوّل من أيلول/ سبتمبر المقبل، من أجل خفض الحد الأقصى للرواتب وكي يتمكن من تسجيل مواطن الأخير الوافد الجديد المدافع غول كونديه.

وتأتي صفقة إعارة أومتيتي بعدما أعلن رئيس نادي ليتشي، سافيريو ستيكي دامياني، السبت، أنه يدرس عن كثب وضع المدافع الدولي الفرنسي الساعي لإعادة إطلاق مسيرته بعد موسم لم تطأ خلاله قدماه المستطيل الأخضر جراء وقوعه في فخ الإصابات المتكررة.

وحسب سكاي سبورت إيطاليا وراديو لاكوب الإسباني، فقد تم التوصل إلى اتفاق، نهاية الأسبوع الماضي، ينص على وجه الخصوص على دفع راتب اللاعب من قبل النادي الكاتالوني.

نشأ أومتيتي في ليون قبل أن ينضم إلى برشلونة في العام 2016، وعلى الرغم من هشاشة ركبته، تألق في مونديال روسيا 2018 بتسجيله في الدور نصف النهائي هدف الفوز الوحيد على بلجيكا.

مذاك، لاحقته لعنة الاصابات فانخفض تدريجيا عدد مبارياته وتراجع في تراتبية المدافعين في برشلونة، إذ لم يخض الموسم الماضي سوى مباراة يتيمة في كانون الأول/ ديسمبر 2021. خضع في كانون الثاني/ يناير لجراحة بعدما تعرض لكسر في قدمه.

ويمتد عقد أومتيتي مع برشلونة حتّى العام 2026، علما أنه لم يشارك مع منتخب "الديوك" منذ حزيران/ يونيو 2019 في الخسارة أمام تركيا صفر-2.