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المهاجم الجزائري سليماني إلى بريست الفرنسي

تاريخ النشر: 25/08/2022 - 15:38

المهاجم الجزائري سليماني إلى بريست الفرنسي
إسلام سليماني (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

تعاقد المهاجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مع نادي بريست الفرنسي لموسم واحد، مع خيار التجديد لموسم إضافي، عقب فسخ عقده مع فريقه السابق سبورتينغ البرتغالي، حسب ما أفاد النادي الفرنسي، اليوم الخميس.

وقال المهاجم البالغ 34 عاما في بيان نشره بريست إنه "تكلمت مع غريغ (المدير الرياضي غريغوري لورنزي) والمدرب (الأرمني ميشال دير زاكاريان) وشعرت بالثقة من قبلهما. هذا هو الأهم في كرة القدم".

وبدأ سليماني صاحب البنية الجسدية الصلبة والضربات الرأسية القوية، على غرار زميله الجديد ستيف مونييه من بنين، مسيرته في شباب بلوزداد قبل أن يغادر إلى القارة الأوروبية، إذ تنقل بين سبورتينغ (2013-2016) وليستر سيتي الإنجليزي (2016-2018) وفنربغشة التركي (2018-2019) وموناكو (2019-2020).

وبعدما وصل بعقد حر إلى ليون في كانون الثاني/ يناير 2021، عاد مجددا بعد عام إلى سبورتينغ قبل أن يجد نفسه خارج تشكيلة الفريق بدءا من نيسان/ أبريل.

وأشاد دير زاكاريان عندما سُئل عن شائعات اقتراب التعاقد مع سليماني، الأحد، بعد الفوز على أنجيه 3-1 ضمن منافسات المرحلة الثالثة "لقد كان دائما لاعبا جيدا، وأظهر ذلك خلال دفاعه عن ألوان ليون أو موناكو. إنه مهاجم جيد".

وسيلعب الهداف التاريخي لمنتخب "ثعالب الصحراء" بـ41 هدفا في 88 مباراة دولية، إلى جانب مواطنيه لاعب الوسط، هاريس بلقبلة، والمهاجم يوسف بلايلي، الذي تسبب وصوله إلى بريست في كانون الثاني/ يناير الماضي في تدفق المشجعين الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي للنادي.

ويحتل بريست المركز السابع برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل امام مرسيليا 1-1 وهزيمة أمام لنس 2-3.

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#إسلام سليماني
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