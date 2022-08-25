دوري أبطال أوروبا: الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات

عرب ٤٨/ أ ف ب

في ما يأتي الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عشية القرعة المقررة في إسطنبول، الخميس الساعة 16,00 بتوقيت غرينيتش:

الوعاء الأول:

ريال مدريد (إسبانيا - حامل اللقب)

أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا - بطل يوروبا ليغ)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

ميلان (إيطاليا)

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

باريس سان جرمان (فرنسا)

بورتو (البرتغال)

أياكس (هولندا)

أندية ضمنت التأهل:

ليفربول (إنجلترا)

تشلسي (إنجلترا)

برشلونة (إسبانيا)

يوفنتوس (إيطاليا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

إشبيلية (إسبانيا)

لايبزيغ (ألمانيا)

توتنهام (إنجلترا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

ريد بول سالزبورغ (النمسا)

شاختار دانييتسك (أوكرانيا)

إنتر (إيطاليا)

نابولي (إيطاليا)

سبورتينغ (البرتغال)

باير ليفركوزن (ألمانيا)

مرسيليا (فرنسا)

بروج (بلجيكا)

سلتيك (إسكتلندا)

بنفيكا (البرتغال)

مكابي حيفا (إسرائيل)

فيكتوريا بلزن (تشيكيا)

رينغرز (إسكتلندا)

أف سي كوبنهاغن (الدنمارك)

دينامو زغرب (كرواتيا).