تشيلسي يقترب من التعاقد مع مدافع فرنسي

اقترب تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع مدافع ليستر سيتي، ويسلي فوفانا، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما نقلت شبكة "RMC" الفرنسية، فإن الفريقين أجريا مفاوضات عديدة خلال الأسابيع الماضية، وتوصلا إلى اتفاق الجمعة من أجل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، والذي سيصبح المدافع الأغلى في العالم.

ومن المتوقع أن تتخطى قيمة الصفقة، الرقم الذي دفعه مانشستر يونايتد لضم هاري ماغواير من صفوف ليستر عام 2019، والذي وصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

يأتي ذلك بعد أن وافق ليستر على عرض تشيلسي الرابع لضم فوفانا، بعد رفض العرض السابق والذي وصل قيمته إلى 60 مليون إسترليني إلى جانب 10 ملايين إسترليني كإضافات.

وسبق وأن استبعد بريندان رودغرز، مدرب ليستر، فوفانا من الفريق وبدأ في التدرب مع فريق تحت 21 عاما، بسبب غيابه عن التدريبات من أجل إجبار فريقه على انتقاله إلى تشيلسي، ليغيب عن مواجهة تشيلسي، غدا السبت.