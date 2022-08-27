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مدرب ليفربول: لقد أخطأت وعلينا ضم لاعب جديد

تاريخ النشر: 27/08/2022 - 12:07

مدرب ليفربول: لقد أخطأت وعلينا ضم لاعب جديد
المدرب الألماني يورغن كلوب (Gettyimages)
عرب ٤٨

اعترف مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، بخطئه عندما صرح بأن فريقه ليس بحاجة لإبرام صفقة جديدة قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر المدرب الألماني في تصريحات نقلها خبير انتقالات اللاعبين والمدربين بأوروبا، فابريزيو رومانو، قوله "نعم، أنا الذي قلت إننا لسنا بحاجة إلى لاعب خط وسط جديد".

وتابع "لقد كنتم على صواب بشأن حاجة ليفربول إلى صفقة جديدة، وأنا من أخطأ، الآن سنعمل في الميركاتو من أجل ضم لاعب وسط جديد".

واختتم كلوب "سنفعل شيئا ما في الميركاتو، لكن يجب أن يكون الشيء الصحيح".

يذكر أن ليفربول عانى بشدة من كثرة الإصابات في خط الوسط، خلال بداية الموسم الحالي، كما فشل الريدز في تحقيق أي فوز، خلال الجولات الثلاث الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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#ليفربول
#يورغن كلوب

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