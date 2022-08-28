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اليونايتد يوشك على إبرام صفقة بقيمة 100 مليون يورو

تاريخ النشر: 28/08/2022 - 17:25

اليونايتد يوشك على إبرام صفقة بقيمة 100 مليون يورو
اللاعب البرازيلي أنتوني (Gettyimages)
عرب ٤٨

أوشك مانشستر يونايتد الإنجليزي على التعاقد مع أحد نجوم أياكس أمستردام الهولندي قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة مفاوضات بين الفريقين حول اللاعب البرازيلي، أنتوني، إذ توقفت لفترة ثم عادت بوتيرة أسرع من أجل إتمام الصفقة قبل انتهاء الميركاتو.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إن "مانشستر يونايتد واثق من إتمام الاتفاق مع أياكس بشكل كامل حول ضم أنتوني في الساعات القادمة".

وأضاف "اتفقت جميع الأطراف على صفقة تبلغ 100 مليون يورو، والآن حان وقت الاتفاق على تفاصيل الأموال وإنهاء التعاقد".

وتابع رومانو "يشعر ممثلو اللاعب أيضًا بأن الصفقة باتت قريبة الآن".

وعلق ألفريد سكرودر، مدرب أياكس، على الصفقة، قائلًا "كل شيء يتعلق بالمال... أعتقد أن هذا أمر محزن.. لكن هذا عالمنا.. إنه أمر محزن للغاية ولا أتفق مع هذه الأشياء على الإطلاق".

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#مانشستر يونايتد
#أنتوني
#أياكس أمستردام

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