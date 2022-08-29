مدرب ريال مدريد: رهاني نجح أمام إسبانيول

أكد مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، أن رهانه نجح عقب الفوز على إسبانيول بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة لليغا.

وجاءت تصريحات أنشيلوتي في إشارة إلى لاعبه، الفرنسي الشاب إدوارد كامافينغا، الذي أشركه في الشوط الثاني لمنح كثافة أكبر في اللعب.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة "كل مباراة لها ظروفها، ربما إذا بدأت بكامافينغا، لم نكن لنسيطر بشكل كبير على المباراة".

وتابع "أنت تراهن، وفي بعض الأحيان تفوز، وأحيانا أخرى تخسر، طاقة كامافينغا ساعدتنا كثيرا عندما كانت المباراة بطيئة إلى حد بعيد".

وأردف "كامافينغا حين يشارك تساعدنا طاقته كثيرا، وقد فزنا بالمباراة بسبب هذه الطاقة.. طاقة كامافينغا ورودريغو وسيبايوس".

كما أشار المدرب الإيطالي إلى أن الريال بدأ المباراة بشكل "جيد للغاية"، بينما أقر بأن اللعب بكتلة واحدة "تراجع"، بعد التقدم في النتيجة بالهدف الأول.

وبسؤاله عن النجم البلجيكي، إيدين هازارد، الذي جلس على مقاعد البدلاء طيلة مباراة إسبانيول، أوضح أنه لم يكن يرغب في "الإخلال بتوازن الفريق" بإقحامه.

وأضاف أنشيلوتي "يمكن أن يكون (هازارد) خيارا، لكن مهاجما آخر قد يكون أكثر خطورة.. لدي ثقة كاملة في اللاعب، ولا يهم إن لم يشارك في مباراة.. سيكون هناك وقت كاف أمامه للمشاركة.. أنا لست مدرب هازارد أو بنزيمة، أنا مدرب ريال مدريد".

وعن سير المواجهة، قال "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، وسجلنا ثم تراجعنا.. وبعد التعادل أصبح الأمر أكثر تعقيدًا.. لكن أنهينا المباراة بتسجيل هدفين، وكنا جيدين جدًا".

وحول عدم إشراك ماركو أسينسيو نظرا لاقتراب رحيله، أجاب "لا أضع أي لاعب على مقاعد البدلاء لحمايته".

وبشأن اختياراته في الخط الخلفي، قال المدرب المخضرم "لقد اخترت الاعتماد على روديغر كقلب دفاع، بسبب إمكانيات خوسيلو في الكرات الهوائية.. ونظرًا لقدرات ألابا في الهجوم، اعتمدت عليه كظهير".