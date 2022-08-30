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ريال مدريد يضم لاعب برشلونة السابق

تاريخ النشر: 30/08/2022 - 09:22

ريال مدريد يضم لاعب برشلونة السابق
اللاعب الإسباني إيكر برافو (Gettyimages)
عرب ٤٨

ضم ريال مدريد الإسباني لاعب باير ليفركوزن الألماني، إيكر برافو (17 عاما)، وذلك على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ولعب برافو أكثر من 10 سنوات في صفوف الناشئين ببرشلونة، قبل أن ينتقل إلى ليفركوزن العام المنصرم.

وتدرج برافو في صفوف المنتخبات الإسبانية حتى وصل لمنتخب الشباب تحت 19 عاما، كما شارك في مباراتين كبديل مع ليفركوزن على مستوى كافة المسابقات في الموسم الماضي.

وأوضح ليفركوزن عبر موقعه الرسمي أمس، الإثنين، أنه توصل لاتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال المهاجم الشاب إلى إسبانيا.

وتردد أن ريال مدريد واجه منافسة من جانب أتلتيكو مدريد في طريق التعاقد مع برافو، كما أشارت تقارير صحفية إلى وجود بند يسمح للنادي الملكي بضم اللاعب الشاب بشكل نهائي عقب نهاية فترة الإعارة مقابل ستة ملايين يورو.

ومن المتوقع أن يشارك برافو في الفريق الرديف لريال مدريد في الموسم الحالي.

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#ريال مدريد
#إيكر برافو
#برشلونة
#باير ليفركوزن

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