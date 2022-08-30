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مانشستر يونايتد يتعاقد مع البرازيلي أنتوني

تاريخ النشر: 30/08/2022 - 17:43

مانشستر يونايتد يتعاقد مع البرازيلي أنتوني
اللاعب البرازيلي أنتوني (Gettyimages)
عرب ٤٨

تعاقد مانشستر يونايتد بشكل رسمي مع لاعب أياكس أمستردام الهولندي، أنتوني، حسب ما أعلن الفريق اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان "الشياطين الحمر" أن "الفريق توصل إلى اتفاق مع أياكس بشأن ضم أنتوني، بشرط أن يتم الانتهاء من الفحوصات الطبية والعقد الشخصي للاعب والحصول على تصريح العمل".

وذكرت عدة تقارير، في وقت سابق، أن الصفقة حسمت بين اليونايتد وأياكس مقابل 100 مليون يورو.

وكان مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاج، من تمسك بحسم صفقة أنتوني، رغم تعنت أياكس لفترة طويلة في المفاوضات.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارين في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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#مانشستر يونايتد
#أنتوني
#أياكس أمستردام

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