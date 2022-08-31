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باريس سان جيرمان يتعاقد مع نجم نابولي

تاريخ النشر: 31/08/2022 - 09:20

باريس سان جيرمان يتعاقد مع نجم نابولي
اللاعب الإسباني فابيان رويز (Gettyimages)
عرب ٤٨

تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي مع نجم نابولي الإيطالي، فابيان رويز، بشكل رسمي؛ حسب ما أعلن الأول في بيان رسمي مساء أمس، الثلاثاء.

وجاء في بيان للفريق الباريسي "يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع رويز لمدة 5 مواسم قادمة".

وأضاف البيان، أن اللاعب وقع على عقد ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2027.

ويعد نجم نابولي الإيطالي، الصفقة الخامسة لباريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق رويز إلى جدران حديقة الأمراء، كل من فيتينيا لاعب وسط بورتو البرتغالي، ريناتو سانشيز من ليل، هوجو إيكيتيكي مهاجم ريمس ونوردي موكيلي مدافع لايبزيج الألماني.

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#فابيان رويز
#باريس سان جيرمان
#نابولي

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