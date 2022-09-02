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أوباميانغ يعود إلى الدوري الإنجليزي

تاريخ النشر: 02/09/2022 - 09:40

أوباميانغ يعود إلى الدوري الإنجليزي
اللاعب الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ (Gettyimages)
عرب ٤٨

انتقل لاعب برشلونة الإسباني، بيير إيميريك أوباميانغ، بشكل رسمي إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، وهو آخر الراحلين عن الأول في الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاء في بيان للفريق الكاتالوني "توصل برشلونة وتشيلسي لاتفاق لنقل اللاعب أوباميانغ مقابل 12 مليون يورو".

وأضاف "يعرب برشلونة عن امتنانه لأوباميانغ على الاحتراف والالتزام والتفاني والمعاملة الإيجابية التي أظهرها دائما مع الجميع".

وشدد البارسا "نتمنى للنجم الجابوني، التوفيق والنجاح في المستقبل، وشكرا لك على ابتسامتك التي جلبت الفرح داخل وخارج الملعب. برشلونة سيكون دائما بيتك".

وكان أوباميانغ قد انضم لبرشلونة في شباط/فبراير الماضي، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع آرسنال، وشارك في 24 مباراة بقميص البلوغرانا وسجل 13 هدفًا.

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#بيير إيميريك أوباميانغ
#تشيلسي
#برشلونة

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