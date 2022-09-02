"يويفا" يعاقب باريس سان جيرمان وفرق أخرى

عرب ٤٨ / أ ف ب

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" غرامات مالية على عدة فرق بينها باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، وذلك لخرقها قواعد اللعب المالي النظيف؛ حسب ما أعلن اليوم الجمعة.

وكانت الغرامة الأكبر من نصيب سان جيرمان المملوك قطريا، بمبلغ قدره عشرة ملايين يورو (عشرة ملايين دولار)، كما عوقب روما وإنتر ميلان الإيطاليين وبشكتاش التركي ومارسيليا وموناكو الفرنسيين.

وفُرضت هذه الغرامات بعدما وجد تحليل للسنوات المالية من 2018 إلى 2022 من قبل هيئة الرقابة المالية التابعة لـ"يويفا" أن تلك الأندية فشلت في الامتثال لـ"شرط المعادلة" في الإيرادات والانفاقات.

ويجب على روما دفع خمسة ملايين يورو وإنتر أربعة ملايين يورو، في حين جرى تغريم يوفنتوس بـ3.5 مليون يورو.

وذهبت أقلّ الغرامات إلى مارسيليا وموناكو، ويتعين عليهما دفع 300 ألف يورو لكل منهما.

ورغم ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إنه طُلب من الأندية دفع 15% فقط من إجمالي "المساهمات المالية" المتفق عليها.

ولذلك، قد ترتفع غرامة سان جيرمان إلى 65 مليون يورو إذا فشل في الامتثال للتسوية التي جرى التوصل إليها "يويفا" للسنوات الثلاث المقبلة، في حين أن غرامة روما قد تصل إلى 35 مليون يورو.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه "بموجب اتفاقية التسوية ومدتها ثلاث سنوات، توافق الأندية على الامتثال لقاعدة أرباح كرة القدم خلال موسم 2025-2026".

وأضاف أن الأندية "تتعهد بالوصول إلى أهداف سنوية وسطية، وتطبيق تدابير مالية ورياضية مشروطة إذا لم تتحقق هذه الأهداف".

وأمام كل من روما وإنتر أربع سنوات لتحقيق الأهداف التي حددها "يويفا".