ريال مدريد يتخطى عقبة ريال بيتيس

تخطى ريال مدريد عقبة ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا ريال مدريد كل من اللاعبين فينيسيوس جونيور ورودريغو، وفي المقابل سجل هدف ريال بيتيس اللاعب سيرخيو كاناليس.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 12 نقطة وهو يتصدر ترتيب الليغا، في حين تجمد رصيد ريال بيتيس عند 9 نقاط وهو يحتل المركز الثاني.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بحالة من الجدل، حيث أسقط داني كارفاخال لاعب ريال مدريد نبيل فقير داخل المنطقة، والذي طالب بالحصول على ركلة جزاء، لكن حكم المباراة لم يحتسب شيئا في الدقيقة 5.

ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل هدف التقدم للميرنغي في الدقيقة 9، حيث تلقى كرة في العمق من ديفيد ألابا ومن لمسة واحدة، أسقط الكرة من فوق روي سيلفا حارس ريال بيتيس.

وتعرض ريال بيتيس لضربة موجعة بإصابة لاعب خط الوسط الفرنسي نبيل فقير، وخرج اضطراريا في الدقيقة 10، وشارك بدلا منه لويز هنريكي.

(Gettyimages)

وجاء الرد سريعا بهدف التعادل لبيتيس في الدقيقة 17، حيث تلقى سيرجيو كاناليس تمريرة من زميله بورخا إيجلاسياس داخل المنطقة، وسدد كرة بين قدمي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

وتألق روي سيلفا حارس مرمى ريال بيتيس في التصدي لتسديدة بالرأس من تشواميني لاعب خط وسط ريال مدريد، في الدقيقة 20.

وكاد كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، أن يسجل الهدف الثاني، حيث سدد كرة مرت أعلى مرمى ريال بيتيس في الدقيقة 24.

وعاد بنزيمة لتسديد كرة قوية في الدقيقة 38، لكنها مرت أعلى مرمى الحارس روي سيلفا.

وتألق روي سيلفا حارس مرمى ريال بيتيس في التصدي لتسديدة بالرأس من تشواميني لاعب خط وسط ريال مدريد، في الدقيقة 20.

وكاد كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، أن يسجل الهدف الثاني، حيث سدد كرة مرت أعلى مرمى ريال بيتيس في الدقيقة 24.

وعاد بنزيمة لتسديد كرة قوية في الدقيقة 38، لكنها مرت أعلى مرمى الحارس روي سيلفا.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة لريال مدريد من خارج منطقة الجزاء، انبرى لتنفيذها دافيد ألابا لكنها مرت بعيدا عن مرمى بيتيس في الدقيقة 43.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد ريال مدريد أن يسجل الهدف الثاني، حيث تصدى روي سيلفا حارس بيتيس لتسديدة بنزيمة على خط المرمى.

(Gettyimages)

وصوب بورخا إيجلاسياس لاعب ريال بيتيس كرة قوية في الدقيقة 62، نجح إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد في منعها من العبور لمرمى كورتوا.

ونجح رودريغو جويس في إضافة الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 65، حيث تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله فيدي فالفيردي ومن لمسة واحدة أسكن الكرة أسفل يمين الحارس روي سيلفا.

وحرمت العارضة الأفقية رودريغو من إضافة الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 70.

وأرسل لوكا مودريتش كرة عرضية من الطرف الأيمن، داخل منطقة الجزاء نحو ديفيد ألابا الذي سدد كرة رأسية أعلى روي سيلفا حارس بيتيس، في الدقيقة 71.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لتسديدة قوية من جيدو لاعب بيتيس من خارج المنطقة، وحول الكرة إلى الركنية في الدقيقة 75.

وهدأت الأمور في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، ليؤمن الميرنغي النقاط الثلاث بجدارة.