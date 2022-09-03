كيف أقنع بايرن ساني بعدم الانتقال إلى تشيلسي؟

أحبط بايرن ميونخ الألماني محاولة تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع اللاعب، ليروي ساني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

واستهل اللاعب الموسم بعيدا عن التشكيلة الأساسية مع فريقه، ثم استغل بعض الغيابات ليبدأ أساسيا في المباريات الأخيرة.

ووفقا لموقع "سبورت1"، فإن "البلوز" أبدى اهتمامه بضم لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق بعد فشله في التعاقد مع البرازيلي، رافينيا، المنضم حديثا إلى برشلونة من ليدز يونايتد.

وجاء هذا الاهتمام في ظل عدم قناعة المدرب الألماني، توماس توخيل، بالثنائي كريستيان بوليسيتش وحكيم زياش.

إلا أن البايرن وقف حائلا أمام هذه الخطوة بعدما أبلغ لاعبه بأنه جزء من خطط الفريق للسنوات المقبلة، وأنه سيحصل على فرص اللعب بانتظام أيضا.

وتفهم ساني موقف فريقه، فضلا عن عدم اهتمامه بالعودة مجددا إلى الدوري الإنجليزي، ما أحبط محاولة "البلوز" لضمه.