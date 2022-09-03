  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

كيف أقنع بايرن ساني بعدم الانتقال إلى تشيلسي؟

تاريخ النشر: 03/09/2022 - 10:26

كيف أقنع بايرن ساني بعدم الانتقال إلى تشيلسي؟
اللاعب الألماني ليروي ساني (Gettyimages)
عرب ٤٨

أحبط بايرن ميونخ الألماني محاولة تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع اللاعب، ليروي ساني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

واستهل اللاعب الموسم بعيدا عن التشكيلة الأساسية مع فريقه، ثم استغل بعض الغيابات ليبدأ أساسيا في المباريات الأخيرة.

ووفقا لموقع "سبورت1"، فإن "البلوز" أبدى اهتمامه بضم لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق بعد فشله في التعاقد مع البرازيلي، رافينيا، المنضم حديثا إلى برشلونة من ليدز يونايتد.

وجاء هذا الاهتمام في ظل عدم قناعة المدرب الألماني، توماس توخيل، بالثنائي كريستيان بوليسيتش وحكيم زياش.

إلا أن البايرن وقف حائلا أمام هذه الخطوة بعدما أبلغ لاعبه بأنه جزء من خطط الفريق للسنوات المقبلة، وأنه سيحصل على فرص اللعب بانتظام أيضا.

وتفهم ساني موقف فريقه، فضلا عن عدم اهتمامه بالعودة مجددا إلى الدوري الإنجليزي، ما أحبط محاولة "البلوز" لضمه.

بودكاست عرب 48

#بايرن ميونخ
#تشيلسي
#ليروي ساني

حوارات

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يعزز دفاعه بضم لاعب جديد
برشلونة يعزز دفاعه بضم لاعب جديد

2022-09-03

"يويفا" يعاقب باريس سان جيرمان وفرق أخرى
"يويفا" يعاقب باريس سان جيرمان وفرق أخرى

2022-09-02

الإصابة تحرم آرسنال من المصري النني لعدة شهور
الإصابة تحرم آرسنال من المصري النني لعدة شهور

2022-09-02

الأكثر قراءة

التجمّع الوطني الديمقراطي يُطلق

التجمّع الوطني الديمقراطي يُطلق "مبادرة النقاط الخمس" لإعادة تشكيل المشتركة

2022-09-02
تقرير: الأسد يمنع رد إيران على الهجمات الإسرائيلية منذ سنوات

تقرير: الأسد يمنع رد إيران على الهجمات الإسرائيلية منذ سنوات

2022-09-02
حالة الطقس: انحسار موجة الحر تدريجيا

حالة الطقس: انحسار موجة الحر تدريجيا

2022-09-02
الخليل: استشهاد فلسطيني بادعاء تنفيذه عملية طعن

الخليل: استشهاد فلسطيني بادعاء تنفيذه عملية طعن

2022-09-02
استطلاع: استمرار المأزق السياسي قبل شهرين من انتخابات الكنيست

استطلاع: استمرار المأزق السياسي قبل شهرين من انتخابات الكنيست

2022-09-02